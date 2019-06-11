11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская школа директоров библиотек пройдет в Орше 13-14 июня, сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси.

Участниками мероприятия, которое состоится в Оршанской детской школе искусств №1, станут около 150 делегатов. Среди них директора областных и центральных библиотек, а также представители Национальной библиотеки Министерства культуры, Оршанского районного исполнительного комитета.

На пленарном заседании рассмотрят вопросы, касающиеся реализации государственной политики в области культуры и библиотечного дела, законодательного регулирования библиотечной деятельности, проблем статистического учета работы библиотек, состояния и перспектив развития отрасли культуры и публичных библиотек Оршанского района и Витебского региона в целом. Делегаты обсудят вопросы учета и сохранности книжных памятников страны и роли библиотек в популяризации книжного наследия, использование виртуальных сервисов для удаленного обслуживания пользователей, анализ сайтов библиотек, роль профессии библиотекаря в современном мире, значение непрерывного образования в формировании высококвалифицированного специалиста и совершенствовании кадровой политики учреждений культуры.

На полях мероприятия состоится церемония передачи в дар Оршанской централизованной библиотечной системе краеведческой литературы из всех регионов страны. Акция приурочена к Году малой родины.

Участники и гости школы директоров также смогут ознакомиться с книжной выставкой "Библиосфера. Издания Национальной библиотеки Беларуси", которая представит издания для практического применения их в организации библиотечно-информационной деятельности. Будет продемонстрирована экспозиция "500 лет белорусского книгопечатания". Она наглядно представит историю белорусского книгопечатания через книжные издания и выдающиеся фигуры отечественной культуры, характерные для определенного времени.

Организаторами Республиканской школы директоров библиотек выступают Министерство культуры, Оршанский районный исполнительный комитет, Национальная библиотека Беларуси и Оршанская централизованная библиотечная система.-0-