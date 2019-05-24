Республиканская спартакиада инвалидов по слуху стартует под Минском

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская спартакиада общественного объединения "Белорусское общество глухих" (БелОГ) пройдет 24-26 мая на базе санатория "Приморский" в Минском районе при содействии Министерства спорта и туризма, сообщили БЕЛТА организаторы.

Команды унитарных предприятий Белорусского общества глухих во время традиционного итогового мероприятия покажут, каких успехов добились благодаря системной спортивной работе с инвалидами по слуху. В частности, неслышащие работники предприятий будут соревноваться в дартсе, шахматах, настольном теннисе и парковом волейболе.

"Привезти победный переходящий кубок на свое предприятие очень почетно, ведь это показатель социальной ответственности руководства, - отметили в БелОГ. - Сегодня государственная политика нацеливает предприятия не только на успешное производство, но и на понимание потребностей каждого работника, вне зависимости от каких-то особенностей, в здоровом образе жизни, командном духе и активном отдыхе".

Спартакиаду БелОГ отличает и то, что судейская бригада полностью сформирована из числа аттестованных судей с нарушением слуха, владеющих жестовым языком. Среди них как заслуженные и опытные специалисты, имеющие национальную категорию, так и молодежь, которая получает неоценимый опыт работы в соревнованиях высокого уровня. "В Беларуси инвалиды по слуху могут стать судьями по спорту, не уступая в этой работе обычным арбитрам. Главное - давать им возможность реализоваться и принимать участие в подобных мероприятиях", - подчеркнули в объединении.

Белорусское общество глухих известно достижениями спортсменов с нарушением слуха, которые неоднократно становились победителями и призерами не только городских и республиканских соревнований, но и международными, дефлимпийскими чемпионами, обновляли европейские рекорды.-0-