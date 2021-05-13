Республиканская туристическая выставка в формате open air пройдет в Браславском районе

13 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Туристическая выставка "Браслав - центр устойчивого туризма" пройдет 14-15 мая в формате open air в Браславском районе и соберет туроператоров со всей республики. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая сектором спорта и туризма райисполкома Ирина Умпирович.

На участие в туристической выставке в Браславском районе подали заявку 45 ведущих туроператоров Беларуси. Они прибудут в озерный край, чтобы обменяться с коллегами опытом и рассказать о новых формах работы.

"Гости Браславщины смогут посетить туристические объекты района. Это агроэкоусадьбы, кафе, парусная школа BraslaWave, национальный парк "Браславские озера". Также коллеги со всей Беларуси побывают на смотровой площадке горы Маяк и смогут полюбоваться природными красотами почти с высоты птичьего полета. Местные предприниматели, задействованные в сфере туристических услуг, организуют и ознакомительные экскурсии, и презентации с дегустацией, представляя особенности региональной кухни. В меню своеобразного гастротура значатся натуральные деревенские "прысмакі", браславская уха, которые можно будет отведать на свежем воздухе. Всего в выставке планируется участие около 200 человек", - подчеркнула Ирина Умпирович.

Хозяева мероприятия расскажут, как в районе развиваются различные направления туризма: природный, спортивный, культурно-познавательный, оздоровительный, семейный, водный, развлекательный. Гости также познакомятся с историей одного из самых ярких мероприятий и брендов региона - музыкального фестиваля Viva Braslav.

В свою очередь белорусские туроператоры представят свои туристические продукты, поделятся наработками по продвижению и развитию внутреннего туризма - направление, которое станет одним из лидирующих как в Витебской области, так и в стране.-0-