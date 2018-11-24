Республиканский конгресс "МамаPro" пройдет в Минске

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный конгресс в области материнства и детства "МамаPro" соберет сегодня в Минске более тысячи родителей и около 200 врачей для общения и обучения в формате открытого диалога, сообщили БЕЛТА организаторы.

"МамаPro" - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия будущих родителей и тех, кто ими уже стал, с ведущими специалистами в области здравоохранения. Родители могут задать любые вопросы экспертам в области здравоохранения, социальной защиты, образования.

Программа предстоящего мероприятия включает три тематических блока: планирование и течение беременности, роды и послеродовое восстановление, педиатрию и здоровье ребенка. Организаторы обещают необычный формат проведения консультаций, а также республиканского врачебного форума: на сцене воссоздадут родильный зал и разыграют сложные ситуации из практики специалистов. Кроме того, медики прокомментируют стандартные ошибки молодых родителей. Будут затронуты актуальные темы планирования и течения беременности, родов и первых дней жизни ребенка. Все лекции пройдут в интерактивном формате.

Новинкой станет возможность общения с интересующим врачом тет-а-тет. Она будет разыграна в качестве бонуса прямо в зале среди заранее подавших заявки на такую приват-консультацию. Всего за день специалисты проведут около 30 "приемов".

В целом в этом году акцент конгресса сделан не на лечении, а на профилактике.

В течение дня мамы смогут посетить "Мама-маркет", получить подарки от партнеров проекта.

Вход на мероприятие свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться.

За год, в течение которого проект реализуется, он вышел на новый уровень. Организаторы не только побывали во всех регионах страны, но и сделали несколько подпроектов, каждый из которых приносит ощутимую пользу.

Конгресс поддерживают Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.-0-