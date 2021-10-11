Республиканский слет студенческих педотрядов пройдет в Мозыре с 15 по 17 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Республиканский слет студенческих педагогических отрядов пройдет с 15 по 17 октября в Мозыре, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

Слет проводится с целью развития движения студенческих педагогических отрядов на территории Беларуси, содействия поиску инноваций, новых педагогических технологий, генерации авторских идей в работе вожатых. Его задачи - популяризация движения студенческих отрядов БРСМ как эффективной формы организации занятости молодежи, создание условий для повышения профессионального мастерства и компетенций вожатых, а также личностной самореализации, выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержка молодежных инициатив и перспективных проектов педагогических отрядов, развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студенческими педагогическими отрядами.

"В первый день работы слета его участники возложат цветы к мемориальному комплексу "Курган Славы". Затем состоится встреча с ректором Мозырского государственного педагогического университета им. И.П.Шамякина. Запланированы обучающие семинары, тренинги, коммуникативные интерактивы. А уже вечером пройдет первый творческий конкурс "Визитка отряда" и конкурс видеороликов. Вечернюю программу продолжит караоке-баттл, "Отрядная свеча" и спевка. Второй конкурсный день откроет сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса БСО "Борись! Стремись! Побеждай!", а продолжит конкурс "Лучший вожатый БСО". Конкурс проводится в 4 раунда: визитка "Я в профессии", игра с залом "Вожатский game", творческий номер "Мир моих увлечений", педагогическая ситуация "Из теоретика - в практики". Центральным событием второго дня станет встреча в формате открытого диалога "Студенческие педагогические отряды: история и современность". Завершит слет трудовая акция "Труд - крут!", - рассказала Надежда Шаховская.

Всего в 2021 году в составе 349 студенческих педагогических отрядов отработал 4631 боец. Так, выездной студенческий педагогический отряд "Феникс" имени Героя Советского Союза А.С.Азончика (база формирования - Витебский государственный университет имени П.М.Машерова) работал во Всероссийском детском центре "Орленок", педотряд "Новое поколение" имени Героя Советского Союза П.М.Гаврилова (Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина) - в оздоровительном лагере "Орленок" Жабинковского района, педотряд "Созвездие" (Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка) - в центре "Зубренок", педотряд "Маладосць" имени Героя Советского Союза С.В.Гришина (Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова) - в оздоровительном лагере "Любуж" Могилевского района, педагогический отряд "Мы - педагоги!" имени Героев Советского Союза Полины Гельман и Галины Докутович (Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С.Выготского) работал в оздоровительном лагере "Ченковский бор".-0-