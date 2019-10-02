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02 октября 2019, 17:33

Ресурсно-образовательный центр планируется создать в Жодино при поддержке БГУИР

Фото пресс-службы БГУИР
Фото пресс-службы БГУИР

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники предоставил средней школе №8 Жодино доступ к своим электронным образовательным ресурсам. Сегодня было заключено соответствующее партнерское соглашение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУИР.

В 2018 году при поддержке БГУИР в СШ №8 был открыт компьютерный класс с современным оборудованием, которое позволяет вести обучение дистанционно. "Теперь же благодаря соглашению сотрудничество продолжится и выйдет на новый уровень. Будет обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам, учебно-методическим материалам, разработанным преподавателями факультета компьютерного проектирования для школьных факультативных занятий по основам информационно-коммуникационных технологий, в том числе с применением дистанционного обучения. В планах на ближайшее будущее - подключать заинтересованных ребят из других жодинских школ, чтобы на базе совместного класса БГУИР и СШ №8 создать городской ресурсно-образовательный центр по информатике", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, преподаватели БГУИР намерены проводить со школьниками и педагогами мероприятия по профориентации и факультативы. Учителям предоставят возможность повысить свою квалификацию. В планах также экскурсии в университет для будущих абитуриентов. Уже в октябре школьники поучаствуют в акции "Стань студентом БГУИР на один день".

Инициаторами пилотного проекта выступили первый проректор БГУИР Сергей Дик и заведующий кафедрой проектирования информационно-компьютерных систем Виталий Хорошко. Для обоих Жодино - малая родина. В университете идею сразу же поддержали. "Дать старт проекту мы решили накануне Дня учителя, - отметил Сергей Дик. - Хочется, чтобы подписание партнерского соглашения для школы стало хорошим подарком к празднику. Мне особенно приятно, что мероприятие проходит на моей родине: для меня это еще и дань памяти родителям-педагогам".

Сергей Дик и Виктор Хорошко
Сергей Дик и Виктор Хорошко

В свою очередь директор средней школы №8 Жодино Виктор Хорошко подчеркнул, что для многих этот проект может стать судьбоносным. Он поможет углубленно изучать полюбившийся предмет и в дальнейшем выбрать профессию и вуз. "IT-сфера вызывает интерес у многих школьников. Отрадно, что теперь любые начинания ребят, связанные с IT, будут поддерживаться на профессиональном уровне", - сказал он. В вузе рассчитывают таким образом привлечь мотивированных абитуриентов, которые мечтают связать свою жизнь с информационными технологиями: искусственным интеллектом, робототехникой, компьютерной безопасностью и защитой информации.-0-

Фото пресс-службы БГУИР

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