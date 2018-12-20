Ресурсный центр английского языка откроется в Гомельском госуниверситете

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ресурсный центр английского языка на основе учебных комплексов методических центров Великобритании и английский клуб откроются в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины в первом квартале 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В ресурсном центре будут доступны новые учебные и методические материалы по английскому языку, в том числе справочные по грамматике и лексике, современные учебники, популярная художественная литература для широкого круга чтения, аудиовизуальные ресурсы, настольные игры для изучения английского языка, проекты интерактивных игр и дебатов и т.д.

Особое внимание в ресурсном центре уделят методологии преподавания английского языка, имеющей отношение к высшему образованию. Например, отдельными блоками представят программы изучения английского языка для особых целей, академических целей и английского как средства обучения.

На базе центра планируется создание английского клуба. В нем будут проводиться семинары, дискуссии, мастер-классы, также здесь наладят практику общения с носителями языка, разработают игровые, творческие задания и др. "Клуб призван помочь будущим специалистам в преодолении языкового барьера и приобретении ценного опыта общения. Деятельность центра будут координировать преподаватели университета и специалисты Британского совета - международной организации, представляющей Великобританию в области культуры и образования. Проект планируется реализовать в тесном взаимодействии с аналогичными клубами учебных заведений Беларуси, России и Украины", - рассказали в пресс-службе ГГУ. Управлять же английским клубом предложат студенческим лидерам. Для этого они пройдут программу обучения.

Организатором ресурсного центра выступает Британский совет. Подобные центры планируют также открыть в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, Витебском государственном университете имени П.М.Машерова.-0-