Ресурсный центр строительного профиля открыли в Витебске

19 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ресурсный центр строительного профиля торжественно открыли сегодня на базе Витебского государственного технического колледжа, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие министр образования Игорь Карпенко, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин, руководство некоторых предприятий региона, колледжа, педагоги и учащиеся.

Министр образования Игорь Карпенко и директор колледжа Александр Лосякин

По словам Игоря Карпенко, ресурсный центр оснащен по последнему слову техники. Он будет использоваться как площадка для профобучения учащихся, профориентации школьников, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также для подготовки конкурсантов состязаний WorldSkills.

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Фото Александра Хитрова