Ресурсный центр "Ступени" в Гомеле станет местом воплощения идей подростков и молодежи

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ресурсный центр "Ступени" в Гомеле станет местом поддержки и воплощения в жизнь подростковых и молодежных идей, площадкой для эффективной коммуникации прогрессивного поколения. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский на открытии центра, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Артура Михальского, необходимо делать все для детей и их развития. "Когда человек способен взять все в свои руки, почувствовать ответственность, то это уже половина успеха. И в этом деле нет готовых рецептов, все со временем будет вырабатываться здесь, в центре. Мы хотим, чтобы самый главный капитал, который есть у каждого молодого человека, - время, которым они располагают, было нацелено на их лучшее будущее", - подчеркнул он.

Ресурсный центр молодежных инициатив "Ступени" дислоцируется на базе государственного областного Дворца творчества детей и молодежи. Красную ленточку у входа в центр перерезали представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, посол Польши в Беларуси Артур Михальский и начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин.

Проект реализуется при поддержке ЮНИСЕФ. Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул, что на этой территории молодые люди смогут почувствовать себя хозяевами. В ресурсном центре они смогут собраться с друзьями в любое время, чтобы обсудить новые идеи или проекты. Также здесь они получат советы и консультации экспертов международного уровня.

В этом месте концентрации инициатив планируется рассматривать все вопросы, затрагивающие интересы молодежи, - от развития инфраструктуры города до поправок и дополнений в законодательство. Это могут быть творческие, экономические, спортивные и социально значимые проекты. Инициаторы идей сами будут вовлечены в их реализацию.

Начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин отметил, что с молодежью региона уже апробировали возможности центра. "Это современный адрес, современных людей с современными мыслями", - сказал он.

"Ступени" - не только название новой структуры, но и специальная конструкция, установленная в аудитории. Места для юных инициаторов символично поднимаются вверх. Мягкие кресла-пуфы, крупные кубы с прописанными на их гранях целями, компьютер и другая оргтехника - обстановка центра располагает к неформальному общению, в котором рождаются новые идеи.

Инициативные гомельчане говорят, что уже сейчас в разработке есть несколько проектов. "Не хотелось бы заранее раскрывать какие-то подробности, но уверена, что скоро в Гомеле о них услышат", - сказала учащаяся гимназии №10 Гомеля, участник клуба "Лидер", член областного Совета старшеклассников Дарья Хрущева. Ранее девушка участвовала в реализации таких социальных проектов регионального значения, как "Белорусский ренессанс", "Славянскiя гульнi" и "Он не такой, как все". Планов много. "Да и на "Ступенях" интереснее встречаться, обсуждать и создавать", - дополнила гимназистка.

В ближайшее время в Гомельской области будет создан региональный молодежный парламент, его основу составят активисты областного Совета старшеклассников. Планируется, что они также станут частыми гостями ресурсного центра молодежных инициатив "Ступени".-0-