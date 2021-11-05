Ревакцинация от COVID-19 стартовала в учреждениях соцобслуживания Витебской области

5 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В учреждениях социального обслуживания Витебской области началась ревакцинация от коронавируса среди пожилых граждан и работников домов-интернатов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

"В учреждениях социального обслуживания Витебской области на соцобслуживании на дому находятся более 15 тыс. нетрудоспособных граждан. Около 4 тыс. человек постоянно посещают отделения дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов. Свыше 30 тыс. пожилых и инвалидов являются получателями разовых социально-бытовых услуг. И еще больше 4 тыс. человек с инвалидностью проживают в домах-интернатах и отделениях круглосуточного пребывания. Контакт с каждым из наших подопечных должен быть безопасным. Сотрудники учреждений понимают, как важно не допустить проникновения коронавирусной инфекции в стационарные учреждения и ее распространения. В учреждениях соцобслуживания области началась ревакцинация как проживающих, так и сотрудников, у кого прошло свыше 6 месяцев после получения второго компонента вакцины. В течение ноября ревакцинация будет продолжаться", - отметила Вера Астапенко.

Первыми ревакцинировались более 200 человек - проживающие в Максимовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов (Городокский район) и посетители территориального центра социального обслуживания населения Верхнедвинского района. В Луначарском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов повторно вакцинированы от COVID-19 80 человек. Вера Астапенко подчеркнула: побочных явлений у ревакцинированых нет, чувствуют они себя хорошо.-0-