17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в 2020 году экспортировали продукцию в 65 стран, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Прошлый год открыл для белорусских экспортеров такие направления, как Зимбабве, Перу, Сомали и другие. Ключевыми рынками сбыта по-прежнему являются Россия, Польша и Украина. Удельный вес этих стран в общем объеме экспорта СЭЗ - 87%. В прошлом году существенно выросли поставки белорусской продукции в Соединенные Штаты Америки (темп роста - 337%), Объединенные Арабские Эмираты (229%), Эстонию (210%), Египет (209%), Канаду (194%) и Нидерланды (185%). На 14%, до $192 млн, вырос экспорт в страны Европейского союза. Сегодня на них приходится 20% всего экспорта резидентов СЭЗ "Гродноинвест".

Изделия из дерева и бумаги, мебель, продукты питания формируют большую часть экспорта (66%). Далее идут машины и оборудование, вычислительная, электронная и оптическая аппаратура, электрооборудование, транспортные средства, готовые металлические изделия (15%), текстильные изделия (9%), химические продукты и удобрения (8%). Лидером по темпу роста экспорта в 2020 году стали производители электронной и оптической аппаратуры (127%), продуктов питания (125%), изделий из дерева и бумаги (115%).

В 2020 году экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" увеличился на 2%, несмотря на пандемию и ее экономические последствия. Всего за пять лет этот показатель вырос в 2,2 раза, приблизившись к отметке в $1 млрд. Сегодня резиденты СЭЗ формируют 39% областного экспорта.

Традиционно резиденты СЭЗ стали чистыми экспортерами и привлекли валютную выручку в республику. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составило $438 млн, что на $50 млн больше показателя 2019 года.-0-