Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии получили свыше Br260 млн чистой прибыли

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в январе - июне текущего года получили более Br260 млн чистой прибыли с рентабельностью 23%. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации свободной экономической зоны.

"Это лучший показатель среди СЭЗ республики по итогам первых шести месяцев текущего года", - сказали в администрации свободной экономической зоны. Всего выручка резидентов СЭЗ "Гродноинвест" от реализации товаров, продукции, работ и услуг выросла на 155% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила Br2 млрд. При этом более 67% выручки получено за счет экспорта.

"Эффективная деятельность предприятий позволила увеличить поступления в бюджет и внебюджетные фонды. В январе - июне резиденты СЭЗ "Гродноинвест" уплатили Br119 млн налогов и иных платежей, что в 1,3 раза больше уровня прошлого года", - добавили в администрации свободной экономической зоны.

Средства в том числе направляются на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности Гродненской области. Недавно в индустриальном парке в Сморгони администрация СЭЗ "Гродноинвест" реализовала второй этап масштабного инфраструктурного проекта по реконструкции пр.Индустриальный. Также идет строительство новой автодороги на участке СЭЗ в Гродно в районе Аульс.-0-