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09 июня 2021, 18:41

Рисуют душой и сердцем: картины детей с нарушением слуха представили на выставке в Минске

Фото из архива
Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка детских работ "О, край родны, край прыгожы..." открылась сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлены работы учащихся старшей возрастной группы студии изобразительного искусства "Фарбы" Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната. Работы учащихся выполнены маслом и гуашью и демонстрируют жанрово-стилевое разнообразие, объединенное общей тематикой. Все работы юных авторов передают красоту белорусской природы, ее уникальность и значимость.

В студии изобразительного искусства "Фарбы" занимаются дети с нарушением слуха разных возрастных групп. "Я думаю, что все, кто посетит выставку, не останутся равнодушными. Картины детей как будто светятся, они очень добрые. Эти дети особенные и особенные потому, что очень творческие, креативные. Они передают красоту нашей любимой белорусской природы теми красками, которыми они ее видят и понимают. Заслуга эта во многом принадлежит нашим творческим педагогам. Раскрыть, найти, на что способен каждый ребенок, - огромный труд. Достучаться до души каждого современного слышащего ребенка очень сложно, а к нашим детям, к их душе и уму, очень тернистая дорога. Пусть солнечность, открытость и вдохновение посетят каждого, кто придет на выставку", - отметила директор Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната Инна Волчек.

Целью выставки является знакомство зрителей с творчеством детей с нарушением слуха. В школе созданы все условия для развития творческого потенциала учащихся. Дети с ограниченными возможностями ярко воспринимают окружающий мир. Свои наблюдения и чувства они стараются передать в картинах. Особенно юным художникам нравится изображать красоту родного края, удивительную природу Беларуси. В Год народного единства воспитание чувства патриотизма и уважения к своей Родине у молодого поколения являются основными приоритетами.

"Мы рады принимать в наших стенах такую замечательную выставку с прекрасной и глубокой темой родной земли, любви к своей родной природе, дому. Также хотелось бы отметить высокую цель проекта - помощь особенным детям через искусство и прекрасное. Юным художникам хотелось бы пожелать дальнейших творческих успехов, у них все впереди и все получится", - подчеркнул научный сотрудник художественной галереи "Университет культуры" Артем Довгун.

Студия изобразительного искусства решает важную задачу - дает возможность особенным детям демонстрировать свое творчество и видеть эмоции зрителей, чувствовать себя успешными и более уверенными. "Ни один маститый художник не увидит такие тонкости, которые видят дети в нашей школе. Представленные картины очень красивые, серьезные, даже взрослые. Наши дети не просто познают все тонкости от руководителей, они еще рисуют душой и сердцем. Я думаю, что посетители получат от выставки хорошее настроение и удовлетворение", - сказала первый руководитель студии изобразительного искусства "Фарбы" Надежда Прокопович (ранее изостудия называлась "Василек").

"Я очень рада, что эта выставка состоялась в центре Минска. Здесь много людей смогут ее увидеть, оценить работы наших детей и узнать о школе, где учатся талантливые дети. Пускай они не слышат, но сердцем и душой они говорят больше, чем можно сказать словами", - добавила руководитель изостудии "Фарбы", куратор проекта Ирина Бахар.

Проект организован ГУО" Ждановичская специальная общеобразовательная школа-интернат" совместно с художественной галереей "Университет культуры".-0-

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