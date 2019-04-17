Рябиновую аллею в поддержку Целей устойчивого развития высадят в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею "17 Целей устойчивого развития" высадят в Минске 22 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном социальном фонде "Добра".

Аллея из 17 рябин появится на площадке у пересечения пр. Независимости и бульвара Толбухина (рядом с часовым заводом "Луч"). В акции примут участие национальный координатор по достижению ЦУР в Беларуси Марианна Щеткина, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, руководители и работники белорусских организаций и предприятий. Таким образом они подчеркнут не только позицию своих компаний, которые на протяжении многих лет реализуют проекты корпоративной устойчивости и социальной ответственности, но и свою личную заинтересованность в достижении Целей устойчивого развития и сохранения ресурсов Земли для будущих поколений.

Посадка деревьев начнется в 15.00. Каждый участник акции посадит рябину в знак благополучия и мира. Возле деревьев установят специальные таблички с информацией о ЦУР на белорусском, русском и английском языках. Каждое дерево будет символизировать одну из Целей.

Организатор - местный социальный фонд "Добра". Акция пройдет при поддержке общественного объединения "Белорусское экологические движение" и УП "Минскзеленстрой".-0-