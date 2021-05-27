Роботизированный МТК в Чурилово Оршанского района начнут комплектовать в июне

27 мая, Оршанский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Единственный в стране роботизированный молочно-товарный комплекс (МТК) в Чурилово Оршанского района начнут комплектовать в июне. Об этом на выездном заседании облисполкома сообщил председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Единственный в республике роботизированный комплекс на 2 тыс. голов КРС в деревне Чурилово посетили представители правительства, министерств, Витебского облисполкома, руководители районов во время выездного заседания облисполкома, на котором обсуждались промежуточные итоги реализации программы развития Оршанского района. Молочно-товарный комплекс возводится за средства районного бюджета: райисполком выпустил облигации, которые выкупил Банк развития. Сметная стоимость реализации проекта составляет более Br101 млн, уже освоено более Br66 млн. "Комплекс практически полностью построен, здесь установлено 32 робота, специалисты предприятия проходят обучение для работы на новом оборудовании. В июне сюда начнут завозить коров", - рассказал Игорь Исаченко.

Уникальность нового МТК заключается в том, что подача корма, регулирование микроклимата, доение, навозоудаление и другие процессы контролирует роботизированная система. Аппарат доения обеспечивает стопроцентное обеззараживание продукта и предотвращает перекрестное заражение. Робот подключается к вымени, обрабатывает соски специальным раствором как до доения, так и после, анализирует состав молока, выводит молозиво и молоко различного качества в разные емкости.

Для коров создаются максимально комфортные условия, включая маты, на которых они лежат во время отдыха: их мягкость приближена к луговому полю. Дополнительно для буренок установлены поилки с автоподогревом. Автоматизированная ферма основана на тросовой системе, которая устойчива к низким температурам и зимой работает без перебоев. Для обслуживания роботизированной фермы достаточно двух операторов - по технологическому и доильному оборудованию. Они задают параметры, а автоматизированная система выполняет все сама.

Говоря о развитии агропромышленного комплекса Оршанского района, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил положительную динамику в создании современных сельскохозяйственных комплексов. Тем не менее некоторые предприятия не выполнили доведенные показатели по привесу и увеличению надоя. Многие ссылаются на недостаточное финансирование. "Сейчас руководителям предприятий нужно думать самостоятельно, как и где искать средства на развитие. Те, кто хочет идти в ногу со временем, находят способ как минимум снизить затраты, а затем полученную прибыль пускать на модернизацию", - отметил глава области.

В пример хозяйствам района и области он привел еще одно предприятие - филиал ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов" СГЦ "Заднепровский". Хозяйство проводит ремонт на ферме "Днепр" - бывшем свиноводческом комплексе, который перепрофилировали под выращивание КРС. Комплекс рассчитан на 4,5 тыс. голов. Здесь хозспособом построили 20 помещений из быстро возводимых конструкций. Такой способ значительно уменьшает затраты на строительство, а значит, снижает себестоимость производимой продукции и увеличивает прибыль от реализации.-0-