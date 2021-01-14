14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роддом №2 Минска вернется в привычный режим работы 25 января. Это учреждение здравоохранения в конце 2020 года было перепрофилировано под прием пациентов с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

С сегодняшнего дня и до 24 января в роддоме проходит масштабная санитарная обработка освобожденных площадей. Этим занимаются военные из батальона радиационной, химической и биологической защиты Минобороны.

Военные химики обрабатывают помещения роддома

В Городской гинекологической больнице также прекращена госпитализация пациентов с COVID-19. Примерно с 19 января в больнице также начнется масштабная санитарная обработка, а с 25 января планируется ее открытие для плановой работы.

В Минздраве добавили, что к плановой работе, возможно, вернутся еще две столичные больницы. В ближайшее время это коснется детской инфекционной больницы (касательно госпитализации взрослых пациентов) и 1-й городской клинической больницы.-0-

Заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения "Городской клинический родильный дом №2" города Минска Сергей Пацеев

Фото Андрея Покумейко