Родитель-воспитатель: душевная детская боль лечится семейной заботой и любовью

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Душевная детская боль лечится семейной заботой и любовью. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась родитель-воспитатель детского дома семейного типа Татьяна Баритоль из агрогородка Величковичи Солигорского района, которая за значительный вклад в воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, удостоена премии "За духовное возрождение".

Пока одни родители отказываются от детей, другие люди с радостью принимают ребенка в свою семью. Они окружают его заботой и любовью, от души стараясь привить ему лучшие человеческие качества и вырастить из него достойного человека и гражданина, несмотря на трудности, которые встречаются на этом непростом пути.

История, которая привела Татьяну и ее супруга Андрея к решению попробовать себя в роли родителей-воспитателей, началась тринадцать лет назад. "Растили с мужем родного сына и не планировали брать из приюта ребенка, но однажды съездили со знакомыми по делам в интернат, увидели там маленького мальчика и больше не смогли его забыть. Приняли в семью, и это стало началом нашей истории воспитания детей, которых бросила родная семья", - рассказала Татьяна Баритоль.

Сначала супруги выполняли роль приемных родителей, но в 2007 году в Величковичах построили детский дом семейного типа, который предложили обживать семье Баритоль. "Согласились. Понимали, что ставим перед собой трудную задачу, но вместе с этим руководствовались желанием окружить семейной заботой как можно больше детей, которые ей обделены", - отметила родитель-воспитатель.

За время своей деятельности Татьяна и Андрей Баритоль воспитали 11 ребят. Сейчас в семье живут Марк, Вадим, Полина, Дарья, Святослав, Ангелина, Аня, Егор и Настя.

Все дети абсолютно разные, но у опытных родителей получается находить подход ко всем девочкам и мальчикам. Закрытые и травмированные тем, что близкие люди их оставили, ребята не всегда быстро идут на контакт, но со временем раскрепощаются и раскрываются. "Каждый обладает индивидуальным характером. Если одни быстро привыкают, другим надо время, поэтому важно понять, какой у ребенка темперамент и от этого отталкиваться. Не стоит также мучить его расспросами, попытками втянуть в активную семейную жизнь. Надо просто заниматься тем, что делал и раньше, а дети будут наблюдать за этим, привыкать и понимать, что ничего плохого от родителей не исходит, начинают чувствовать свою защищенность, и это со временем перерастет в доверие", - поделилась опытом Татьяна Баритоль.

Забота о тех, кто рядом, взаимоуважение, понимание ценности жизни - те качества, которые в этой семье стараются привить девочкам и мальчикам. Есть и главная идея, которую пытаются продвигать в доме родители-воспитатели Баритоль: не важно, что было раньше, главное - с верой и надеждой смотреть в лучшее будущее. "Стараемся воспитать добрых и отзывчивых людей, которые, взрослея, будут помогать слабым, прививаем им любовь к трудолюбию. При этом ничего не навязываем, а стремимся поддерживать и поощрять начинания детей, чтобы они развивали собственные унциальные способности и хорошие черты характера", - отметила женщина.

В большой семье событиями наполнен каждый день. Сегодня родители и дети готовятся к празднованию Нового года: убирают дом, готовят большое количество блюд для праздничного стола, потому что вкусовые предпочтения у всех воспитанников различные. "Праздники, которые всегда отмечаем - это Дни рождения, Пасха, Рождество и Новый год, - рассказала Татьяна Баритоль. - Создаем детям сказочное настроение, зовем гостей, среди которых зачастую бывают и воспитанники давно покинувшие дом, потому что хорошие отношения стараемся поддерживать со всеми детьми".

Среди таких выпускников - двадцатишестилетняя Екатерина. Сейчас девушка растит своих детей, которых Татьяна и Андрей Баритоль считают внуками. "Искренне надеемся, что каждый ребенок, которого воспитываем, обретет счастье", - рассказала женщина.

Новость о том, что семья удостоена премии "За духовное возрождение", стала неожиданностью для родителей-воспитателей из агрогородка Величковичи. "Занимались делом, которое нравится, и никогда не ждали наград. Пусть труд нелегкий, но дети способны дарить невероятные эмоции, заряжать позитивом и добром, а это тоже своеобразная награда".

Тем не менее получить признание многолетнего труда семье приятно. По словам супругов, это было приятным новогодним подарком, который стал дополнительным стимулом для того, чтобы продолжать принимать в свою семью и воспитывать обездоленных детей, окружая их заботой и любовью и показывая им пример добропорядочной жизни.-0-