Родители несовершеннолетних детей могут проконсультироваться с адвокатами через Telegram

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Минской областной коллегии адвокатов бесплатно консультируют родителей по вопросам, касающимся несовершеннолетних детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА).

Каждый пользователь мессенджера может задать в чат-боте @kids_lawyer_bot вопрос, связанный с защитой прав и законных интересов несовершеннолетнего в области гражданского, семейного, уголовного и административного права. Адвокаты Максим и Алеся Терешковы отвечают на вопросы через чат-бот в рабочие дни с 17.00 до 19.00.

Чтобы задать вопрос, нужно ввести в поиске приложения Telegram "kids_lawyer_bot", выбрать "Детский Адвокат", нажать "Старт", выбрать тему консультации, отправить вопрос и дождаться ответа адвоката.

"Консультации бесплатны и конфиденциальны. Информация, обсуждаемая с адвокатами, не передается третьим лицам и СМИ. В ходе консультации посредством чат-бота не изучаются и не составляются документы. Для правого просвещения граждан с соблюдением адвокатской тайны в СМИ будут публиковаться наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них", - отметили в БРКА.

Проект стал возможен благодаря Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и Белорусской республиканской коллегии адвокатов при финансовой поддержке правительства Великобритании.

К Международному дню защиты детей Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) и Министерство юстиции провели 5 июня 2020 года бесплатный вебинар на тему адвокатской практики по вопросам, связанным с содержанием и воспитанием детей. После этого вебинара стороны решили организовать консультации адвокатов для несовершеннолетних граждан и их родителей.-0-