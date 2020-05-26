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26 мая 2020, 21:20

Родившая на фоне ковидной пневмонии пациентка идет на поправку

Фото пресс-службы Минздрава
Фото пресс-службы Минздрава
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина, родившая девочку на фоне развития ковидной пневмонии, идет на поправку, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Минска Ирина Борис.

Многодетной маме Анастасии Ломпик пришлось провести в реанимации 6-й клинической больницы Минска 24 дня из-за двухсторонней пневмонии. Через несколько дней после госпитализации усилилась дыхательная недостаточность. Чтобы спасти маму и малышку, было принято решение о проведении срочной операции кесарева сечения на сроке беременности в 33 недели. Борьба за женщину велась всем отделением интенсивной терапии, 11 дней Анастасия провела на аппарате ИВЛ.

Анастасия стала второй в Беларуси пациенткой, которой стали давать фавипиравир ("Авиган"). Также ей переливали плазму. Схема лечения отрабатывалась с коллегами-инфекционистами. Сейчас она идет на поправку и понемногу занимается гимнастикой. Впереди процесс долечивания и встреча с семьей - муж и двое старших сыновей уже ждут ее дома.

По словам Ирины Борис, за все время эпидемии в роддоме более 20 женщин, у которых был выявлен COVID-19, родили здоровых малышей.

Как рассказал главврач 6-й больницы Игорь Юркевич, учреждение здравоохранения работает с COVID-19 с 29 февраля. Своевременно были проведены учения по подготовке медперсонала - терапевтической, акушерской, травматологической служб. Это позволило быть готовыми к различным вариантам развития событий. "Безусловно, за это время мы наработали свой опыт лечения пациентов. Можно сказать, что это обобщенный опыт, сформированный на основе мировых публикаций. Мы регулярно общаемся с кафедрами инфекционных болезней, другими коллегами, используем современные достижения", - отметил главврач.

За все время из 6-й клинической больницы Минска выписаны и переведены на амбулаторный этап более 900 пациентов с COVID-19, более 200 показано дальнейшее долечивание в Республиканской больнице медицинской реабилитации "Аксаковщина" и Республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова.-0-

Фото пресс-службы Минздрава

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