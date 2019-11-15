Рогачевский МКК начал расфасовывать сгущенное молоко в пакеты флоу-пак

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский молочно-консервный комбинат установил новое оборудование для расфасовки сгущенного молока в пакеты из комбинированной ламинированной пленки типа флоу-пак, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО.

Автомат по расфасовке сгущенного молока предусматривает полную автоматизацию технологического процесса. Оборудование швейцарского производства мощностью 4,5 т в час фасует продукцию в пакеты от 2,4 до 5 кг. Также оно выполняет все технологические операции, включая дезинфекцию упаковочного материала, наполнение продуктом, запечатывание пакета и маркировку на нем информации для потребителя.

Классический продукт, изготавливаемый по традиционным рецептурам с соблюдением технологий, расфасовывают в пакеты из комбинированной пленки. Подобные упаковочные решения признаны оптимальными и удобными как для частных потребителей, так и в отдельных сегментах крупных рынков, в частности перерабатывающих предприятий.

Одним из стабильных партнеров комбината остаются кондитерские сети и другие организации в сфере пищевой промышленности. Эта тема особенно актуальна - комбинат активно развивает индустриальный канал поставок продукции в сегменте HoReCa (так называемый сегмент гостеприимства, объединяющий кафе, рестораны, туристический и гостиничный бизнес). Они закупают продукцию в больших объемах и удобной расфасовке.

Инновационная система упаковки предусматривает и возможность термизации сгущенного молока прямо в промышленной таре. На выходе после высокотемпературной обработки получается другой готовый продукт - вареное сгущенное молоко.

На предприятии отметили, что продукция в новой упаковке ориентирована как на внутренний, так и на внешние рынки.

Рогачевский МКК постоянно развивается, инвестируя в современное европейское оборудование, совершенствуя технологические процессы производства продукции. Это позволяет соответствовать высоким стандартам качества. Потенциал предприятия подтверждают многочисленные награды на престижных региональных, республиканских и международных форумах, выставках, презентациях и конкурсах. Так, молочная продукция Рогачевского МКК отмечена высокими наградами на "Продэкспо" и WorldFood в Москве, "Интерфуд" в Санкт-Петербурге. Высоко оценена продукция комбината на выставке товаров под эгидой II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире.

Рогачевский МКК основан в 1938 году. В настоящее время выпускает более 80 видов продукции. Является одним из крупнейших высокотехнологичных производителей молочных консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции, сыров и масла на территории СНГ.-0-