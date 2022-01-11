Рогачук: проект новой Конституции предполагает совершенствование всех органов госуправления

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции предполагает совершенствование всех органов государственного управления. Такое мнение, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, высказал журналистам председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принятие новой Конституции - это совершенствование всех органов управления государством, в том числе и нашего города, где мы должны поднимать ответственность людей за свою деятельность в плане его благоустройства, развития, экономического процветания. Это очень сложный механизм, сложный процесс, к которому мы должны уже сейчас быть готовы", - сказал Александр Рогачук.

По его мнению, брестчане достаточно активно обсуждают проект новой Конституции на различных дискуссионных площадках с приглашаем экспертов, ярких общественных и политических деятелей. "Моя оценка предложенного варианта позитивная, потому что есть и преемственность, и новации, которые впервые прозвучали в новой редакции. Как пожелание: 5 глава, где говорится о местном управлении и самоуправлении, на мой взгляд, могла быть еще более расширена, добавлена какими-то новыми посылами конституционного уровня. Вместе с тем мы должны четко понимать, что не надо путать Конституцию с положением о работе ЖЭСа. Иногда людям тяжело провести градацию: что должно быть прописано в Основном законе, а что - на базовом, низшем уровне. Поэтому мы постараемся эти моменты развить в своих документах", - отметил руководитель города.

По словам мэра, местная исполнительная власть готова к проведению плебисцита. Наработанный опыт позволяет уже сейчас сказать, что на территории города референдум пройдет организованно и в соответствии с избирательным законодательством.

В Брестском горисполкоме сегодня прошла встреча идеологического актива города с членом Конституционной комиссии Юрием Воскресенским. На мероприятие были приглашены депутаты парламента, руководители общественных организаций и объединений. Минский политолог обсудил с брестчанами ход конституционной реформы, участники обменялись мнениями по общественно-политической ситуации в стране и мире. Юрий Воскресенский также планирует встретиться с трудовыми коллективами и военнослужащими Брестского гарнизона.-0-