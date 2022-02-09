Роль и компетенцию судов Беларуси при подготовке и проведении референдума обсудили с наблюдателями от СНГ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялась встреча представителей Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси с представителями Верховного суда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

На встрече стороны обсудили ряд вопросов, связанных с ролью и компетенцией судов республики в процессе подготовки и проведения референдума.

В частности, заместитель председателя - председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Андрей Забара рассказал о компетенции судов всех уровней по рассмотрению жалоб, связанных с вопросами проведения референдума, особо отметив при этом, что работа судебных органов строится на принципах гласности и оперативности. Было подчеркнуто, что на сегодняшний день судами республики дела данной категории не рассматривались.

В свою очередь руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов проинформировал о принципах формирования и деятельности миссии, планах по организации долгосрочного и краткосрочного мониторинга. Он подчеркнул, что наблюдатели от СНГ будут осуществлять свои функции строго в соответствии с белорусским законодательством, уважая суверенитет государства, объективно оценивая процесс подготовки и проведения референдума.

Итогом встречи стала договоренность о взаимодействии по информированию Миссии наблюдателей от СНГ о результатах рассмотрения судами республики жалоб и обращений, поступающих в ходе кампании по референдуму.-0-