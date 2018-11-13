Рост средней цены 1 кв.м квартир в Минске в октябре замедлился

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста средней цены 1 кв.м квартир в Минске в октябре замедлился, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

"В нынешнем году на рынке купли-продажи квартир Минска наблюдается стабильный рост средней цены 1 кв.м, исключением были июнь и июль. В августе этот показатель увеличился на 3% к июлю, в сентябре - на 4% к августу. Октябрь не смог продлить тенденцию увеличения темпов роста средней цены "квадрата", которая остановилась на отметке почти Br2,7 тыс., что лишь на 2% больше, чем в сентябре", - рассказали в агентстве.

В октябре в столице на покупку квартир было потрачено Br150 млн, что сопоставимо с маем и июнем текущего года. Совершено немногим более 1 тыс. сделок с квартирами.

"Объем рынка проданных квартир в октябре намного меньше рекордных показателей февраля-апреля текущего года. Это обусловлено главным образом уменьшением количества сделок более чем на 20%. Наиболее заметны на фоне других месяцев скромные показатели июля, когда было совершено 930 сделок на Br124 млн. В ценовом выражении это сопоставимо со среднемесячными показателями 2016-2017 годов, но на 19% ниже - в количественном", - отметили специалисты.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-