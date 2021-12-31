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31 декабря 2021, 17:57

Ростовые куклы, интерактивные программы и танцы ждут жителей Витебской области в Новый год

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Новый год"
Живой звук и фейерверк: гомельчанам предлагают встретить Новый год у главной елки области
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31 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области в новогоднюю ночь можно будет встретить главный зимний праздник не только в тепле родного дома, но и на открытых площадках, где пройдут народные гулянья. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в облисполкоме.

В областном центре массовые мероприятия развернутся на нескольких площадках. Главное действо будет происходить на площади Победы. Там перед боем курантов жители и гости города посмотрят с экранов трансляцию новогоднего поздравления Президента Беларуси. С полуночи до часу ночи уличные "телевизоры" будут играть одну музыкальную композицию за другой, а после, до трех часов ночи, витебчане окунутся в новогоднюю дискотеку с живым звуком. Праздничная программа прервется лишь в 2.00 красочным салютом из 1,9 тыс. залпов. Также на главной площади Витебска желающие смогут при благоприятных погодных условиях покататься на коньках вокруг сверкающей огнями новогодней ели.

На Пролетарской площади с 1.30 до 3.00 состоится "Новогоднее чудо", наполненное музыкой и развлечениями. На площадке у КДЦ "Первомайский" любой желающий с часу до трех ночи ощутит драйвовый ритм праздничной дискотеки. В микрорайоне Руба на ул.Гралевской местные жители и их гости смогут дружно прокричать "Здравствуй, праздник Новый год!" и с 1.30 до 3.00 потанцевать и подпеть артистам.

Народные гулянья с половины второго ночи пройдут в Браславе и всех агрогородках района. На центральной площади райцентра на праздничной сцене артисты покажут концертную программу. Интерактивные площадки развернутся рядом, новогодние герои будут вовлекать зрителей в игры, конкурсы и дарить призы победителям. Любой желающий сможет продемонстрировать ловкость и меткость в снежкоболе, попав снежным снарядом в корзину. Мальчики и девочки, а также их родители смогут сделать памятные снимки у ярких фотозон и с ростовыми куклами Деда Мороза и Снегурочки. Отогреться браславчане смогут на дискотеке в доме культуры, где будут качать бит до полшестого утра.

В Полоцке на пл.Свободы для жителей одного из самых древних городов Беларуси с 1.00 до 3.30 устроят новогоднее представление. Гостей и участников праздника ждут песни, конкурсы и новые игры-сюрпризы. В нескольких микрорайонах установлены украшенные новогодние деревья, причем, как отметили в райисполкоме, это все городские ели. Они раньше росли возле предприятий и организаций, а в этом году назрел вопрос санитарной рубки. Полочане решили не выбрасывать зеленых красавиц и украсить ими площадки в отдаленных микрорайонах.-0-

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Витебская область праздник
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