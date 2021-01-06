Рождественская сказка, вертеп с животными и ярмарка - благотворительная елка пройдет в Гомеле

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рождественская благотворительная елка пройдет в Гомеле 7 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую епархию.

Праздник состоится в приходе храма Преображения Господня областного центра. Здесь прихожане и жители города смогут окунуться в атмосферу одного из самых добрых и светлых праздников - Рождества Христова.

С полудня гостей храма будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой. Взрослые и дети смогут увидеть живых овец и коз в рождественском вертепе.

В течение дня будет работать благотворительная ярмарка с изделиями ручной работы. Здесь все желающие смогут приобрести рождественские подарки и сувениры для своих близких.

Кульминацией праздника станет театрализованная рождественская сказка "По щучьему велению", подготовленная молодежной группой храма "Фаворовцы".

Начало концертной программы в 16.30.-0-