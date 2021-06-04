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04 июня 2021, 12:33

Розничная торговая сеть Гомеля приросла на более чем 1,1 тыс. объектов за последние 3 года

Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Розничная торговая сеть Гомеля приросла на более 1,1 тыс. объектов за последние три года. Об этом сообщил начальник управления торговли и услуг горисполкома Евгений Пестунов на заседании о перспективах развития розничной сети областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Евгений Пестунов подчеркнул, что на потребительском рынке Гомеля стабильная ситуация с обеспечением горожан товарами. С 2018 года инфраструктура розничной торговли города динамично развивалась: открывались и крупные торговые центры, и магазины шаговой доступности. С 2019 года в областном центре реализовано пять крупных инвестпроектов, которые позволили создать более 600 новых рабочих мест. Привлечено $24 млн инвестиций.

За последние три года розничная сеть приросла на 1137 торговых объектов. На начало 2021 года их насчитывалось около 6,5 тыс. По словам Евгения Пестунова, социальный норматив обеспечения населения торговыми площадями - 600 кв.м на 1 тыс. жителей - был достигнут еще к началу 2018 года. На 1 мая 2021 года этот показатель составил 801,3 кв.м на 1 тыс. жителей.

Для любителей закупаться на рынке в Гомеле работают 16 таких объектов на 4,4 тыс. мест. Прорабатываются варианты для максимально возможной занятости точек, в том числе за счет физических лиц и фермеров, реализующих свежую продукцию со своих подворий.

Евгений Пестунов отметил также, что с приходом крупных республиканских сетевых операторов торговая сеть коммунальной формы собственности постепенно сокращается. Свои коррективы в этот процесс внесла и пандемия коронавируса.

На заседании разобрали ситуацию крупных игроков в торговой сети. "К сожалению, многие наши "киты" по итогам 2020 года снизили показатели. Некоторые пошли по пути сдачи в аренду своих площадей. Это сомнительное направление. Практика показывает, что постепенно наращивают обороты те, кто открывает новые объекты. Необходимо глубже анализировать ситуацию и продумывать шаги на перспективу. Выходите скорее на 100-процентный рубеж и выше", - порекомендовал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Он также обратил внимание на определенную дискриминацию в предлагаемом ассортименте для женщин и мужчин. Если витрины изобилуют товарами для представительниц прекрасного пола, то у мужчин возникают сложности с выбором определенных вещей, отметил мэр.

Петр Кириченко обозначил необходимость наращивать торговые площади, привлекать в областной центр известные европейские и мировые бренды. Для этого профильным службам даны поручения проработать потенциальные участки для строительства и размещения крупных торговых центров и магазинов шаговой доступности, которые бы стали дополнительными местами притяжения покупателей и удовлетворения потребительского спроса. В управлении заверили: такой резерв сформирован. В него вошли участки в разных районах Гомеля, а также бывшие производственные здания, которые могут быть перепрофилированы. В ближайшее время этот перечень дополнят новыми позициями.

Начальник управления торговли и услуг горисполкома Евгений Пестунов обозначил несколько основных тенденций сферы. В Гомеле активно открываются магазины на первых этажах жилых домов. Так, в 2020 году открылось более 80 таких объектов, за 4 месяца 2021-го - 33. Также розница развивается за счет освоения интернет-торговли. Число таких магазинов за последние три года увеличилось почти вдвое. По этому показателю Гомель занимает вторую позицию среди областных центров после Бреста.

Торговля уходит в онлайн-формат, отметила также заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Оксана Константинович. Поэтому призвала ориентировать владельцев интернет-магазинов на ознакомление с Рекомендациями Министерства торговли для собственников информационных ресурсов, продавцов при осуществлении интернет-торговли. Также она акцентировала внимание на развитии фирменной торговли, важности оперативного отклика на обращения потребителей.-0-

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