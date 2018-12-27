Руководитель Гродненского училища олимпийского резерва уволен за необосноваенные расходы госсредств

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области проверила исполнение законодательства о развитии и поддержке спорта среди детей и молодежи. Выявлены нарушения в деятельности организаций физической культуры и спорта региона. В их числе и Гродненское государственное училище олимпийского резерва, руководитель которого уволен. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры.

В училище, как проинформировали в Генпрокуратуре, выявили нарушения законодательства, ущемлявшие права и законные интересы учащихся. "В училище ненадлежащим образом организованы воспитательная работа и образовательный процесс, зафиксированы факты необоснованного расходования государственных средств. По инициативе прокуратуры области с руководителем учреждения расторгнуты трудовые отношения", - отметили в Генпрокуратуре.

Во время проверки установлены факты несоблюдения порядка зачисления детей в детско-юношеские спортивные школы, непроведения обязательных и периодических медицинских осмотров, фальсификации сведений о спортсменах-учащихся. Например, в одной из детско-юношеских школ Гродно фиктивно сформировали группу начальной подготовки по гандболу. Тренер создал себе дополнительную педагогическую нагрузку, однако занятия с детьми не проводил. В отношении его возбуждено уголовное дело за мошенничество по ч.1 ст. 209 УК.

В некоторых случаях нарушалась непрерывность учебно-тренировочного процесса на летних каникулах. Обнаружен ряд проблем, связанных с работой спортивно-оздоровительных лагерей. Так, для отчета о выполнении плановых показателей об оздоровлении детей руководитель детско-юношеской спортивной школы городского поселка Зельва формально зачислял в нее детей, которые не планировали заниматься спортом. Затем он включал их в список воспитанников оздоровительных лагерей. ДЮСШ "Гродно-волна" необоснованно перечислила одной из коммерческих организаций более Br600 бюджетных средств за питание детей, которые не были воспитанниками спортивно-оздоровительного лагеря.

Прокурорская проверка выявила низкую трудовую и исполнительскую дисциплину тренерско-преподавательского состава, ненадлежащую организацию учебно-тренировочного процесса, отсутствие должного контроля за работой в спортивных учреждениях, которые входят в систему Федерации профсоюзов.

Для выполнения планов комплектования и сохранения учебной нагрузки руководители и другие ответственные лица недостоверно отражали результаты работы по подготовке спортивного резерва. "Например, в Ивьевском районе некоторых детей зачисляли одновременно в районную ДЮСШ и Гродненскую межрайонную ДЮСШ профсоюзов "Вымпел". Фактически спортивной подготовкой детей занимались в ДЮСШ Ивьевского района, а в "Вымпел" учащихся принимали только на бумаге, - рассказали в Генпрокуратуре.

В некоторых учреждениях учебный процесс срывали тренеры-преподаватели, которые в рабочее время находились за пределами Беларуси. При этом учетные документы содержали сведения о якобы проведенных по расписанию занятиях. При этом руководители учреждений этому попустительствовали, не контролировали надлежащим образом работу тренерского состава, что создавало предпосылки для коррупционных правонарушений.

По итогам надзорных мероприятий городские и районные прокуроры внесли руководителям государственных органов и учреждений 16 представлений. По требованию прокуроров 76 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, с восемью расторгнуты трудовые отношения. Государству возмещен ущерб от незаконных действий должностных и других лиц в общей сумме, превышающей Br2,5 тыс., в том числе взыскана необоснованно полученная зарплата за время нахождения тренеров в рабочие дни за границей.

Прокурор Гродненской области Виктор Корзун внес представление председателю Гродненского облисполкома. Акт надзора рассмотрен на совместном заседании коллегий управления спорта и туризма и главного управления образования с участием зампредседателя облисполкома. -0-