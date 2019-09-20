Румас совершит рабочую поездку в Гродненскую область

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас посетит сегодня с рабочей поездкой Гродненскую область, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Премьеру будет доложено о результатах финансово-хозяйственной деятельности и ходе реализации инвестиционных проектов ОАО "Гродно Азот". Сергей Румас посетит и производственные цеха предприятия.

Также руководитель правительства примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию образования Гродненской области.-0-