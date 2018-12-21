Румас вручил новогодние подарки воспитанникам Радошковичской школы-интерната

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня принял участие в республиканской акции "Наши дети". Он посетил Радошковичскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и вручил ее воспитанникам подарки, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наступающий 2019 год будет таким, каким вы сами его сделаете для себя. Поэтому я хочу пожелать вам больше уверенности в своих силах, хорошо учиться, заниматься музыкой, спортом, чтобы в конечном итоге вы выросли достойными гражданами нашей страны", - сказал Сергей Румас.
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