Ружаны принимают праздник тружеников села Брестской области

31 августа, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. Городской поселок Ружаны сегодня принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі", передает корреспондент БЕЛТА.

Брестская область первой среди регионов страны торжественно чествует лучших тружеников села. С самым важным для хлеборобов праздником и успешным завершением уборочной страды аграриев поздравил уполномоченный представитель главы государства по Брестской области, председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. Он зачитал приветствие хлеборобам от Президента Беларуси.

"Весомый областной каравай - это результат слаженной работы агрономов, механизаторов, комбайнеров, руководителей и специалистов - тех, кто сопровождал путь зерна от пашни до закромов. Вы доказали, что являетесь рачительными хозяевами своей земли, умеете трудиться, учите ценить и уважать нелегкий труд сельчан", - говорится в приветствии. Глава государства поблагодарил аграриев региона за трудолюбие и самоотверженные будни, пожелал счастья и благополучия.

Приветственный адрес уполномоченный главы государства вручил председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису. От имени всех участников праздника губернатор поблагодарил за то внимание, которое Президент проявляет к труженикам села и, в частности, Брестской области. "Для нас это очень высокая награда", - подчеркнул руководитель региона.

Анатолий Лис отметил, что традиция проводить "Дажынкі" в малых городах и поселках оправдывает себя. Ружаны к празднику преобразились. Губернатор поблагодарил жителей городского поселка, организации, предприятия района, спонсоров за благоустройство населенного пункта.

"За короткий период удалось многое сделать. Появилось восемь новых объектов (в том числе жилые дома), благоустроены улицы, отремонтированы дороги, учреждения культуры и детский сад, проводится реконструкция Ружанской городской больницы. Главным украшением города является дворцовый комплекс Сапег, где проходит наш праздник. Когда-то его называли белорусским Версалем, это был один из лучших дворцов Европы. Мы гордимся этим. Конечно, придется еще много сделать по его реставрации, я думаю, с этой задачей мы тоже справимся", - сказал председатель облисполкома.

В областном фестивале-ярмарке "Дажынкі" принимает участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас.-0-