Рыболовы в Витебской области после ввода нерестовых ограничений сдали 3,6 км сетей

15 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В инспекцию охраны животного и растительного мира Витебской области 31 гражданин добровольно сдал сети общей длиной 3,6 км, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела госконтроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

В Витебской области ограничения на лов рыбы действуют с 10 апреля по 8 июня. С наступлением теплых майских дней рыба активно начинает нереститься. Однако некоторые рыболовы, зная об ответственности и ограничениях, не соблюдают их. С 10 апреля сотрудники областной и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира в регионе выявили 43 нарушения правил рыболовства, в том числе восемь с признаками уголовно наказуемых деяний. У браконьеров изъято 2,7 км сетей, за незаконное хранение у граждан конфисковано 88 сетей и одно запрещенное орудие рыболовства. "Кроме того, в инспекцию охраны животного и растительного мира Витебской области 31 человек добровольно сдал 93 сети общей длиной 3,6 км", - добавил Вячеслав Солдатов.

За незаконный сбыт или хранение рыболовных сетей или сетематериалов предусмотрена административная ответственность. Те, кто добровольно сдал подобные предметы, освобождаются от ответственности. Это можно сделать, позвонив по телефону областной инспекции охраны животного и растительного мира 8 (0212) 51-90-00.-0-