Рыцарский турнир, фестиваль культур и новая въездная брама: Новогрудок отметит 975-летний юбилей

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новогрудок 5 октября отметит 975-летие первого летописного упоминания города. В этот день во всех храмах города устроят праздничные богослужения и перезвон колоколов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новогрудском райисполкоме.

Праздничные мероприятия развернутся на более чем десяти площадках. Церемония открытия праздника состоится на главной сцене на площади Ленина. Здесь с концертом выступят звезды белорусской эстрады и артисты, приехавшие из городов-побратимов. В программе и презентация книги Владимира Лиходедова "Новогрудок. Путешествие во времени".

Чаша Новогрудского замка примет фестиваль исторической реконструкции "Меч короля". Гостей праздника ждут пешие и конные битвы, турнир алебардистов и лучников, выступление средневековых артистов и танцевального театра. Здесь же развернется ярмарка ремесленников и рыцарский лагерь. А Малый замок приглашает всех на фестиваль "Многонациональная Новогрудчина. Сердца, звучащие в унисон".

На протяжении всего праздника будут проводиться интерактивные экскурсии и тематический квест, откроются музей под открытым небом, вернисаж художников "Новогрудский Монмартр", арт-площадки, литературно-историческая галерея. Будут организованы спортивные состязания и развлечения, в частности конкурс воздушных змеев.

К юбилею запланировано открытие памятного знака "Въездная брама" как символа древности и гостеприимства города. Установлены символичные въездные ворота на улице Волчецкого. Кирпичную арку охраняет бронзовый воин. Браму украшают барельефы, на которых отображены важные в истории города даты. Кстати, предыдущие въездные ворота в Новогрудке были разрушены во время войны, а пять лет назад, во время празднования 970-летия города, было принято решение возродить объект. К значимой дате приурочено также открытие нового здания территориального центра социального обслуживания населения, а также сквера по улице Мицкевича.-0-