Рыженков: новый корпус БСМП в Гомеле планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус больницы скорой медицинской помощи в Гомеле планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Об этом шла речь во время посещения стройплощадки первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси Максимом Рыженковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков посетил несколько объектов развития областного центра, которые связаны с выполнением конкретных поручений главы государства. "Рад отметить стремительность строительства нового корпуса больницы скорой медицинской помощи. Это долгожданный объект. Люди давно просили расширить возможности этого учреждения здравоохранения. По заверениям местных властей, этот корпус планируется ввести в эксплуатацию ко Дню народного единства в следующем году. При этом предусмотрены самые современные технологии оказания медпомощи", - сказал он.

Проектом предусмотрена серия кабинетов для диагностических исследований, включая КТ, собственная станция производства кислорода. "Это особенно актуально в контексте ситуации с коронавирусом. Процесс производства и подачи кислорода в больнице будет в автономном режиме, вне зависимости от сторонних поставщиков. Целый этаж будет выделен для тяжелых больных. Думаю, гомельчане будут довольны уровнем", - отметил он.

Также первый замглавы Администрации Президента ознакомился с условиями обучения и развития детей в новой школе №75 в микрорайоне-новостройке Хутор. Он высоко оценил уникальный проект и базу учреждения образования.

В маршруте также - встреча-диалог со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета транспорта. Не оставит без внимания Максим Рыженков и хозяйственный комплекс областного центра, посетив кондитерскую фабрику "Спартак".-0-

Фото Сергея Холодилина