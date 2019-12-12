С 1 января никто в зарплате не потеряет, за год ждем роста на 20% - главврач облбольницы

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все волнения по поводу новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций развеются после первой зарплаты. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал главный врач Могилевской областной детской больницы, депутат Совета Республики седьмого созыва Игорь Каско.

"Чем интересна для здравоохранения новая система оплаты труда в бюджетной сфере, так это тем, что у нас фиксированная часть заработной платы, то есть тарифная часть, увеличивается. Если раньше она была совсем небольшой, составляла порядка 15% в сумме зарплаты, то сейчас увеличится до 50-60%, - сказал Игорь Каско. - А дальше стимулирующими и компенсирующими надбавками и доплатами - всего их 13 - будет регулироваться зарплата. Во всех организациях здравоохранения, и у нас в том числе, уже проведены расчеты и корректировка новой зарплаты таким образом, что она не будет в январе ниже сложившейся по итогам 2019 года".

Главный врач больницы отметил, что на протяжении нескольких месяцев с момента выхода указа №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций" проводилась большая подготовительная работа, семинары с участием представителей Минздрава.

"Конечно, на местах людей волнует, как бы каким-то хитрым механизмом перевода на новую форму оплаты труда они не потеряли в зарплате. Этого точно не будет, - заверил Игорь Каско. - Как руководитель коллектива, где работают более 1 тыс. человек, могу сказать, что все люди в январе получат заработную плату не меньшую, чем получали ранее. Дальше будет увеличение". И это касается как медицинского персонала, так и административно-хозяйственного, сопутствующего - строителей, электриков, водителей и т.д.

Руководитель учреждения здравоохранения подчеркнул, что абсолютно по каждому человеку в коллективе разработана тарификация, чтобы удостовериться, что новый оклад и все доплаты в совокупности дадут зарплату не ниже сложившейся на конец 2019 года.

"Если у кого-то и остались сомнения, думаю, с первой зарплатой они развеются. Кстати, мы в следующем году ожидаем ее повышения, в среднем в течение года где-то на 20%", - заключил Игорь Каско.-0-