С 1582 года и по ХХ век - в Полоцком госуниверситете откроют галерею ректоров

26 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете (ПГУ) 27 мая откроют историко-художественную галерею "Ректоры Полоцкого университета". Торжество - одно из мероприятий подготовки к празднованию 440-летия Полоцкого университета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Галерея находится на первом этаже исторического здания Полоцкого коллегиума, где сейчас один из корпусов университета. В основе экспозиции лежит тема раскрытой книги, содержание которой - это перечень фамилий ректоров начиная с основания учебного заведения по наше время. Автором концепции галереи выступил доцент кафедры архитектуры ПГУ Виктор Лукьяненко. Барельефы выполнил белорусский скульптор Александр Дранец, автор памятника Франциску Скорине у здания Национальной библиотеке в Минске. Барельефы раскрывают исторический путь Полоцкого университета - от духовного к светскому высшему учебному заведению.

"Размещенные в раскрытой книге фамилии ректоров - результат упорного труда преподавателей, сотрудников и студентов Полоцкого государственного университета. Не все фамилии еще восстановлены. Необходим доступ к архивам Кракова, Ватикана, Петербурга и Москвы. Кафедра истории и туризма поставила перед собой задачу заполнить пробелы в историческом списке", - отметили в Полоцком университете.

Экспозиционное пространство позволяет вписать недостающие фамилии ректоров в раскрытую книгу. Даже неполный пока список ректоров (более 40 персон) оказался весьма внушительным.-0-