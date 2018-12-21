С каждым годом растет число иностранцев, получающих медпомощь в Минской области

21 декабря, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Число иностранных граждан, обратившихся за медицинской помощью в учреждения здравоохранения Минской области, ежегодно увеличивается. Об этом заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на встрече с медработниками региона в Солигорской поликлинике №2, передает корреспондент БЕЛТА.

"С каждым годом растет количество граждан других государств, обратившихся в учреждения здравоохранения Минской области за медицинской помощью. На лечение и реабилитацию к нам приезжают из России, Украины, Туркменистана, Казахстана, Литвы, Азербайджана и других стран. На то есть две причины: уровень квалификации наших кадров и ценовой фактор. И это направление надо развивать", - отметил Анатолий Исаченко.

Говоря о достижениях здравоохранения столичного региона, губернатор обратил внимание и на существующие вопросы. Среди них связанные с недостатком кадров и высоким процентом износа материально-технической базы. "Мы создаем территориальные центры специализированной медицинской помощи в Борисове, Молодечно, Солигорске и Минском районе для обеспечения доступности медицинской помощи всему населению региона. На мой взгляд, в центрах будет разумная и эффективная концентрация дорогостоящего оборудования и квалифицированных кадров", - сказал он.

Отметил Анатолий Исаченко и недостаток амбулаторно-поликлинических учреждений в Минском районе. Для решения этой проблемы в Заславле будет создана больница. Строительство начнется в 2019 году, разрабатывается проектно-сметная документация.

Во время встречи с медработниками Минской области состоялась церемония награждения отличников здравоохранения. Также представители центральных районных больниц региона получили ключи от новых передвижных медико-диагностических комплексов и реанимобилей - было вручено шесть и семь комплектов соответственно.-0-