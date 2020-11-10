С начала года резиденты СЭЗ "Гродноинвест" уплатили более Br157 млн налогов

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более Br157 млн налогов и платежей уплатили резиденты СЭЗ "Гродноинвест" за 9 мес. 2020 года, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Поступление налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды по итогам трех кварталов текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличилось на 5%. Резиденты СЭЗ, находящиеся в Гродно и Гродненском районе, уплатили в бюджет и внебюджетные фонды Br78 млн. Свыше Br31 млн уплатили резиденты СЭЗ в Сморгонском районе, Br14 млн - в Слонимском районе, Br7 млн - в Лидском районе.

"Более 70% от общего объема уплаченных налогов и платежей пришлось на компании частной формы собственности, где доля государства в уставном фонде менее 50%", - сообщили в администрации СЭЗ "Гродноинвест".

Отмечается, что в январе-сентябре 2020 года улучшился ряд экономических показателей резидентов. Выручка от реализации продукции, работ, услуг за девять месяцев превысила Br2 млрд, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата на предприятиях - резидентах СЭЗ без ведомственной подчиненности возросла на 12% и превысила Br1,5 тыс.

Всего в СЭЗ "Гродноинвест" осуществляют деятельность 75 компаний с капиталом из 40 стран мира. В этом году новыми резидентами СЭЗ стали ирландская компания "Скайватт" с проектом по строительству фотоэлектрической станции, белорусская компания "ЗОВ-МАРКЕТ" с проектом по созданию производства по переработке древесины, белорусско-российская компания "ЕУЭкоПак" с актуальным проектом по созданию производства бумажной упаковки. Еще одна компания, "МБА Инвестмент", реализует проект в качестве резидента специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал".-0-