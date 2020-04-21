С начала года "Витебскоблимущество" провело 29 результативных аукционов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года комитет "Витебскоблимущество" провел 29 результативных аукционов по продаже неиспользуемого госимущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Общая сумма полученных средств от продажи неиспользованного госимущества составила Br443 тыс.

Как отмечают в комитете, продажи на аукционе со значительным снижением цены, а также за одну базовую величину остаются основными способами вовлечения имущества в хозоборот. Из всех результативных аукционов, проведенных "Витебскоблимуществом" в текущем году, 13 были организованы со снижением цены на 80%, 9 - за базовую величину.

Так, 20 апреля комплекс зданий, расположенный в агрогородке Прошково (Глубокский район) был продан за Br85. В составе лота - здания школы 1990 года постройки, музея, библиотеки, два сарая, микроферма, котельная, мастерская, а также два водонагревательных котла, рассказали в пресс-службе.

Лот выставлялся на аукцион уже седьмой раз. В последний раз с установлением начальной цены, равной трем базовым величинам. В итоге нашелся только один покупатель - физическое лицо, житель деревни Петруново (Глубокский район).

Кроме того, 20 апреля на аукцион выставлялись пять гаражей в Новолукомле (Чашникский район). Третья попытка продажи этого имущества проходила со снижением цены на 80%. На каждый лот претендовали по три покупателя. Во время торгов стоимость увеличилась в 2,5 раза.-0-