С началом полевых работ милиция Минской области проводит рейды в сельхозорганизациях

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Минской области проводит мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса, мониторинг выхода на линию техники, обеспечения технической укрепленности помещений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"С началом весенне-полевых работ одной из основных задач, стоящих перед органами внутренних дел, является профилактика хищений и обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на объектах АПК. В ежедневные рабочие группы, которые которые будут контролировать состояние и готовность к работам сельхозтехники, войдут сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, отдела охраны правопорядка и профилактики, Госавтоинспекции, а также будут привлекаться специалисты управлений сельского хозяйства райисполкомов", - рассказали в ведомстве.

Помимо контроля техники, в том числе находящейся на ремонте, сотрудники милиции будут обращать внимание на организацию сторожевой охраны, необходимого освещения, состояния запирающих устройств и, как следствие, недопущение хищений товарно-материальных ценностей.

В случае выявления фактов мелкого хищения товарно-материальных ценностей, лицо совершившее деяние, будет привлечено к административной ответственности по статье 11.1 КоАП и подвергнуто штрафу в размере от 2 до 30 базовых величин либо общественным работам, либо административному аресту.

Кроме того, ч. 3 ст. 13.23 КоАП предусматривается административная ответственность за приобретение, хранение, использование или реализацию физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, в виде наложения штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин.

Сотрудники ГАИ также уделят пристальное внимание порядку предрейсового освидетельствования водителей и своевременности прохождения технического осмотра.-0-