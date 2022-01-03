"С удовольствием принял гражданство Беларуси". Переселенец из Украины о получении нового паспорта

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Семья переселенцев из Украины, обосновавшаяся в Каменецком районе Брестской области, с радостью отреагировала на новость о получении белорусского гражданства. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал новоявленный гражданин Беларуси Эдуард Переходько.

Получение белорусского гражданства для мужчины, его супруги и 30-летнего сына стало подарком к Новому году. "Мне паспорт выдадут 14 января. А сын уже 29 декабря получил паспорт и ID-карту. Для нас это большая радость. Мне 59 лет, а у сына вся жизнь впереди. Для него открываются новые перспективы. Для нас будет бесплатной медицина. Когда подойдет время, выйдем на пенсию. Все это большие плюсы. Я с удовольствием принял гражданство Беларуси. Отказался от украинского, потому что жить там невозможно. В Украину мы не вернемся, это факт", - поделился своими мыслями мужчина.

В Беларусь семья переехала из Черкасской области в сентябре 2015 года. Сам Эдуард Переходько родился в агрогородке Федоры Столинского района. Рассматривал возможность обжиться там, но в Каменецком районе условия оказались более привлекательными для семьи. Переселенцы трудоустроились в ОАО "Беловежский", получили жилье в деревне Верховичи. Зарекомендовав себя хорошими работниками, через несколько лет переехали в новый дом в агрогородке Беловежский.

"Шесть лет я отработал начальником молочно-товарного комплекса "Каролин", в прошлом году перевели на другую ферму. Сын трудится на МТК в Минковичах. Это самая современная ферма. Она роботизирована, по минимуму применяется человеческий труд. Познакомился с девушкой из Бреста, которая работала у нас ветврачом. В августе они создали семью, - рассказал Эдуард Переходько. - Наша семья адаптировалась. Считаю, что полностью влился в гражданское общество Беларуси. Хотя и не терял с ней связи: я вернулся на свою малую родину".-0-