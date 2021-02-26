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26 февраля 2021, 11:27

Самая быстрая птица планеты поселилась в Бресте

Фото Виктора Демянчика
Фото Виктора Демянчика

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте обнаружено обитание и зимовка одной из редчайших птиц белорусской фауны - сокола сапсана, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

"В процессе выполнения нашего проекта по оценке природно-экологических достопримечательностей Бреста мы обнаружили совершенно уникальное явление - регулярное обитание и зимовку сокола сапсана. Еще поздним летом мы заметили одиночного сапсана, а в эту зиму впервые для нашей страны наблюдаем сразу три, в том числе молодые, особи", - отметил Виктор Демянчик.

Сапсан - самая скоростная птица на планете: в полете он развивает скорость свыше 300 км/ч. Одно время этот пернатый хищник был на грани полного исчезновения. В Красную книгу Беларуси его занесли 40 лет назад. Считается, что в последние десятилетия гнездовья сапсана исчезли в нашей стране. Изредка в летний период его отмечают на верховых болотах белорусского Поозерья.

"В Бресте за 30 лет наблюдения птица отмечалась единично несколько раз в качестве экзотики. Сейчас же мы наблюдали сапсанов регулярно всю зиму и определили, где они, возможно, даже размножались. Это старая высокая дымовая труба в виде башни на территории одного из заводов. Именно так предпочитают гнездиться урбанизированные группировки вида в Западной Европе. Труба уже не действующая, гнездо там построили вороны, а соколы их прогнали", - рассказал замдиректора института.

По его словам, областному центру этот вид хищных птиц крайне необходим. Брест считается условно южным городом. Зимой здесь скапливается огромная, до полумиллиона особей, популяция врановых птиц. Такая нагрузка досаждает и по шуму, и по загрязнениям, а бороться с этим почти невозможно. Три особи сокола сапсана одним только фактом своего появления уже изменили поведение ворон и галок: те разбились на небольшие стаи, а коридор их суточных перелетов сместился с кварталов застройки на прибрежную зону.

Удивительно и то, что сапсаны перенесли не самую простую зиму. "В одну из ночей в Бресте была рекордно низкая температура - 24 градуса мороза. Мы дежурили у трубы на случай, если сокол замерзнет и упадет, чтобы его подобрать и отогреть. Он, бедолага, сидел и повизгивал от холода. Но ничего, перенес. Это тоже большое достижение, потому что обычно эти соколы откочевывают в южные регионы", - заметил Виктор Демянчик.

Сейчас ученые ведут переговоры с заводской администрацией, чтобы она повременила с демонтажем дымовой трубы. "Есть надежда, что соколы там загнездятся. Тогда это будет первое для страны гнездо редчайшего вида птиц в городских условиях", - подчеркнул ученый.-0-

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