Самая многодетная семья Беларуси живет в Ивацевичском районе - Минтруда

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня проживают более 110 тыс. многодетных семей. В одной из них воспитывается рекордное количество детей - 14, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"В таких семьях растут более 360 тыс. ребят - 19% общей численности детей до 18 лет", - уточнили в ведомстве.

Среди многодетных больше всего семей с тремя детьми - 88,8 тыс., четверо несовершеннолетних - в 15,7 тыс. семей, пятеро и более - в 5,7 тыс.

"Каждая пятая многодетная семья проживает в Брестской области - это 22,9 тыс. семей, - добавили в Минтруда. - Самая многодетная семья воспитывает 14 несовершеннолетних и живет в Ивацевичском районе Брестской области".-0-