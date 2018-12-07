Самого завидного жениха определят в Полоцком районе

7 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Жениховы смотрины" устроят 8 декабря в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком районном Центре культуры.

Необычное состязание в стиле народных забав пройдет в агрогородке Горяны. Здесь соберутся лучшие женихи со всех четырнадцати сельсоветов района. В качестве группы поддержки вместе с ними приедут сваты и по одному другу. Им предстоит презентовать своих молодцев в самом лучшем свете. Серьезные усилия предстоит приложить и молодым людям: в борьбе за титул самого завидного жениха их ждут непростые испытания на силу, ловкость, ум и хозяйственность, даже танцы на скамейке.

Обязательным условием участия в соревновании станет наличие у женихов подарка для невесты, сделанного своими руками. При этом выбор и фантазию молодых людей в этом задании не ограничивали.

Ярких нот в праздник добавят народные забавы, деревенский юмор и душевные песни от ансамбля "Фертинка", мастер-класс по бытовым белорусским танцам от народного фольклорного ансамбля "Галасы спадчыны" Богатырского сельского Дома культуры.

Организаторами праздника выступают Полоцкий районный Центр культуры, отдел культуры Полоцкого райисполкома и Горянский сельсовет.-0-