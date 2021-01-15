Самоотверженный ежедневный труд позволит стране шагнуть вперед - ректор ВГУ

15 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Самоотверженный ежедневный труд каждого гражданина нашей страны позволит Беларуси шагнуть вперед и добиться значительных результатов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразила участник Всебелорусского народного собрания ректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова (ВГУ) Валентина Богатырева.

"Участие во Всебелорусском народном собрании - большая ответственность. Я ее ощущаю как гражданин, руководитель большого учреждения, как мама. Это ответственность перед собой, коллективом, семьей. Прошедший 2020 год был непростым. Но он показал, что, имея общие идеи, общечеловеческий фундамент, мы можем достичь многого. Я считаю, что самоотверженный ежедневный труд позволит нам шагнуть вперед и добиться больших успехов", - подчеркнула Валентина Богатырева.

Руководитель одного из ведущих вузов Витебской области рассказала, что университет смог с честью выдержать испытания прошлого года. Студенты и преподаватели завоевали немало наград в различных сферах - науке, образовании, творчестве, спорте. Заслуженные педагоги ВГУ были удостоены государственных наград.

"Разве это не повод испытывать гордость не только за коллег и студентов, но и за свою страну? Людям грамотным, мыслящим, ищущим очень приятно, когда их труд и усилия замечают руководители высокого уровня. Это дает стимул не останавливаться на достигнутом, развиваться дальше", - отметила Валентина Богатырева.

ВГУ в прошлом году дважды был выбран для проведения диалоговых площадок. Жители города приходили со своими вопросами и предложениями. Было видно, что они неравнодушны к судьбе страны. "В диалоговых площадках активно участвовали и студенты нашего университета. Очень радует, что они видят сегодняшние проблемы и готовы предложить пути их решения. Для молодежи это важно, потому что в ближайшем будущем ее представители займут руководящие должности. И им придется принимать судьбоносные решения", - пояснила ректор университета. Она также добавила, что основой для развития и процветания страны может послужить прочный, выверенный образовательный фундамент.-0-