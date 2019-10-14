Самые большие семьи Брестской области живут в Столинском и Кобринском районах

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области проживают около 23 тыс. многодетных семей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Планку лидерства по количеству многодетных семей традиционно удерживает Столинский район. Так, в агрогородке Ольшаны супруги Пашковец воспитывают девять сыновей и шесть дочерей (из них 11 несовершеннолетних). Самый младший ребенок пары родился в феврале этого года. Столько же детей растит семья Якимашко из деревни Еремичи Кобринского района. Супруги стали родителями шести сыновей и девяти дочерей (девяти из них еще не исполнилось 18 лет). Самая младшая девочка появилась на свет в ноябре 2017 года.

Многие женщины, воспитавшие пятерых и более детей, удостоены высокой награды - ордена Матери. Всего с 1996 года его вручили 3185 жительницам Брестской области, в том числе 162 - в этом году. "Многодетным семьям государство оказывает всяческую поддержку. В частности, при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей единовременно предоставляются безналичные денежные средства в размере $10 тыс. В нашем регионе за назначением семейного капитала уже обратились около 15 тыс. семей, открыты депозитные счета на сумму более $143 млн", - отметили в комитете по труду и социальной защите. Собеседники напомнили, что программа семейного капитала продлена до 31 декабря 2024 года.

Многодетным семьям предоставляется не только финансовая помощь. Востребованы также услуги по уходу за детьми. Бесплатно воспользоваться услугами няни могут семьи, в которых одновременно родились двое и более малышей. В этом году за таким видом помощи в социальную службу обратились более 200 жителей области - родители двойняшек и тройняшек, а также детей с ограниченными возможностями.-0-