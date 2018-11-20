Самых быстрых и нарядных бегунов определят на новогоднем мини-марафоне в Гродно

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно любители бега по традиции закрывают сезон перед самым Новым годом. В областном центре 23 декабря пройдет 10-й новогодний легкоатлетический мини-марафон. Участником его может стать любой желающий, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

"Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 4,2 км. Проложен маршрут будет по территории центрального спортивного комплекса "Неман", - отметили в управлении спорта и туризма. Как и в прежние годы, для участников подготовлено множество призов. Лучшие будут определяться в восьми возрастных категориях среди мужчин и в пяти - среди женщин. Всех финиширующих по традиции наградят уникальными медалями.

Раньше на соревнованиях выбирали и самых быстрых Деда Мороза со Снегурочкой. Для них устраивали отдельный забег на короткую дистанцию. Сейчас у новогодних персонажей есть возможность побороться и за главный приз. Всех участников мини-марафона призывают нарядиться в оригинальные праздничные костюмы. Самые яркие и запоминающиеся образы поощрят специальными наградами.

Борьба на дистанции ожидается серьезная. Ведь новогодний мини-марафон - последний этап стартовавшей в начале года Гродненской беговой лиги. Она объединила семь наиболее рейтинговых стартов сезона. По итогам каждого участникам в зависимости от успешности выступления начислялись баллы. Победитель общего зачета получит солидный денежный приз.

Регистрация на новогодний пробег уже началась. Число мест ограничено - на дистанцию смогут выйти 300 бегунов.-0-