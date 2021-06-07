Санэпидслужба Минска оценила состояние столичных пляжей как удовлетворительное

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска еженедельно, в том числе в выходные дни, проводит оценку санитарного состояния мест массового отдыха населения у водоемов города, а также мониторинг объектов торговли. Подробнее о проводимой работе БЕЛТА рассказали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Всего в столице насчитывается 21 пляж в 5 зонах рекреации: 8 пляжей на Заславском водохранилище, 5 - на Цнянском и столько же на водохранилище Дрозды, на Кринице - 2 пляжа и на Комсомольском озере - один. Специалисты еще во время подготовки к купальному сезону обследовали эти зоны рекреации. "При оценке зон отдыха обращается внимание на содержание территории зоны отдыха и прилегающей водной акватории, качество и своевременность уборки, санитарное состояние общественных (био) туалетов, площадок для сбора твердых коммунальных отходов, подъездных путей, стоянок для автотранспорта, велопарковок. Оценивается также наличие и исправность пляжного оборудования - кабин для переодевания, теневых навесов, беседок, игрового и спортивного оборудования - и необходимых информационных стендов. По результатам еженедельных объездов в целом санитарное состояние пляжей можно оценить как удовлетворительное", - отметили в санэпидслужбе.

Для оценки качества воды пяти вышеперечисленных водохранилищ каждую неделю предусматриваются лабораторные исследования проб воды по показателям безопасности. Государственный санитарный надзор за содержанием зон рекреации в период купального сезона будет постоянным.

Кроме того, полным ходом идут работы по расчистке водоемов от растительности. В частности, на Свислочи спецтехнику "Минскводоканал" задействовал в районе парка им.Горького и на Комсомольском озере, а также на Цнянском водохранилище. Речь идет о специальных плавающих комбайнах и многофункциональных самоходных установках для уборки на более мелких и узких участках. За летний сезон техника будет проходить по одним и тем же местам и убирать водную растительность несколько раз.

Специалисты напомнили, что во время отдыха в зонах рекреации нужно позаботиться о своей безопасности. Даже на открытом воздухе нужно соблюдать правила социального дистанцирования, гигиену рук и респираторный этикет. Купаться следует на специально оборудованных пляжах, брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке, а для питья, мытья фруктов и овощей использовать преимущественно бутилированную воду. Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями лучше воздержаться от посещения общественных зон отдыха.-0-