Сбор за пересечение госграницы в Витебской области по итогам года прогнозируется в размере Br100 тыс.

13 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области по итогам 2021 года поступление местного сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы прогнозируется в размере около Br100 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев.

На территории Витебской области местный сбор в размере базовой величины (Br29) с одного транспортного средства введен с 1 августа до 1 января 2023 года и уплачивается в доход областного бюджета. По данным на начало октября, поступило уже около Br63 тыс., рассказал Геннадий Гребнев. Эти средства направляются на финансирование отрасли здравоохранения, в том числе для приобретения лекарственных средств и изделий медназначения.

Сбор взимается при выезде из страны в пунктах пропуска на границе с Латвией ("Григоровщина", "Гаврилино", "Урбаны", "Плюсы") и Литвой ("Видзы", "Мольдевичи", "Лынтупы"). Эти пункты расположены в Верхнедвинском, Браславском и Поставском районах.

По данным областной налоговой инспекции, всего за январь - сентябрь в бюджет Витебской области поступило свыше Br1,7 млрд, в том числе в республиканский бюджет около Br460 млн. В местный бюджет привлечено около Br1,3 млрд, что примерно на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, при этом объем дополнительных поступлений составил около Br170 млн.

Наиболее весомыми доходными источниками бюджета Витебской области остаются подоходный налог, который формирует более 28% доходной части казны (объем поступлений за 9 месяцев превысил Br484 млн), а также НДС - 26,8% (Br461,5 млн), акцизы - 15,1% (Br259,7 млн) и налог на прибыль - 6,8% (Br118 млн).-0-