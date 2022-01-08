Щедрый вечер проведут в Клецком районе в канун старого Нового года

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старинный праздник Щедрец с учетом местных традиций проведут 13 января в Клецке и деревне Лазовичи. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая сектором традиционного искусства и ремесел Клецкого районного центра культуры Ольга Пилецкая.

"Праздник Щедрый вечер имеет свои уникальные особенности в каждой славянской стране и даже регионах одного государства. В Клецком районе колоритный обряд щедрования проводили на протяжении долгих лет в деревне Лазовичи. Он своеобразен, имеет много церковных характеристик, но с каждым годом в населенном пункте становится все меньше жителей, как и желающих поддерживать традицию, поэтому работники культуры пообщались со взрослыми земляками, узнали особенности проведения Щедреца, чтобы сохранить древний обряд для будущих поколений. В этом году в деревне пройдет каноничный праздник, а в Клецке организуют Щедрец, учитывая его особенности, но с большим количеством ряженых горожан и в более современной интерпретации", - рассказала Ольга Пилецкая.

По словам заведующей, в традиционном лазовичском Щедреце, который пройдет в деревне 13 января, участвовали исключительно мужчины, которые ходили по селу с обязательным атрибутом обряда - старинной восьмиконечной Вифлеемской звездой, сделанной из решета и обклеенной цветной гофрированной бумагой, которая позволяла ей переливаться на свету. В центр помещалась свеча, которая была призвана освещать людям путь, а на лицевой стороне крепилась иконка. Примечательно, что звезда не крутилась вокруг своей оси, а качалась, как колыбель.

По традиции, в обряде не участвовало много ряженных, но здесь жители обязательно переодевались в Жеребую Лошадь, которая служила символом плодородия и изобилия. Колядовщики подходили к дому или к собравшимся на улице людям и пели местный "Щедрый вечер! Добрый вечер!". Среди молодых парней и девушек в праздничный вечер было принято разливать чернила по снегу от своих ворот до тех, кто им был симпатичен.

В Клецке же святочным вечером тоже проведут Щедрец по мотивам лазовичского обряда, однако представление будет более театрализованным. В нем примут участие Черт и Поп, Дед и Баба, Врач, Еврей, Волк, Медведь, Жеребая Лошадь, Цыгане.

В связи с эпидемиологической ситуацией ряженые пройдут по домам исключительно по индивидуальным заявкам, мероприятия будут организованы не в помещении, а на улице.-0-