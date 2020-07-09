Сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 платно можно в 10 поликлиниках Минска

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 на платной основе в Минске с 9 июля проводится в десяти амбулаторно-поликлинических учреждениях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Экспресс-тест можно сдать в 3-й центральной районной клинической поликлинике Октябрьского района, 6-й поликлинике (Ленинский район), 14-й (Партизанский район), 25-й центральной районной и 39-й городской поликлиниках Московского района. Такая возможность есть и в 8-й, 29-й, 35-й, 38-й городских поликлиниках, а также в 33-й студенческой поликлинике.-0-